Il lancio di un missile Kalibr, le immagini del Ministero della Difesa russo - Video

Il ministero della Difesa russo sta conducendo importanti esercitazioni militari con oltre 8.000 militari impegnati in 12 aree di addestramento. Ieri, giovedì 29 agosto, lo stesso ministero ha pubblicato le rare immagini del lancio di un ‘Kalibr’, un sofisticato missile da crociera.

Il video mostra il missile da crociera lanciato dalla ‘Vychny Volochek’, una nave di classe Buyan appartenente alla flotta del Mar Nero della Marina russa.

"Il missile è stato sparato contro un grosso bersaglio che imitava una potenziale nave nemica che si trovava a 40 miglia nautiche (più di 74 chilometri) dal punto di fuoco. L'obiettivo è stato colpito con successo e l’intera esercitazione è stata registrata da telecamere drone”, ha affermato il Ministero della Difesa nel relativo comunicato.

I missili Kalibr

I missili della famiglia Kalibr vennero creati a partire dalla seconda metà degli anni ’70 ma il crollo dell'URSS provocò la sospensione di tutti i progetti di sviluppo. Le capacità dei Kalibr vennero scoperte dal grande pubblico per la prima volta nel settembre del 2017 quanto i sottomarini ‘Veliky Novgorod’ e ‘Kolpino’ colpirono le postazioni dello Stato Islamico nella citta di Deir-ez-zor in Siria con sette missili da crociera lanciati in immersione da circa 600 km di distanza. La Marina russa arma con questo sistema missilistico, che viaggia a velocità subsonica e possiede una gittata che può raggiungere i 2mila km, sia navi di superficie che sottomarini, ma il sistema può essere usato anche da postazioni fisse a terra.