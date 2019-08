Carboidrati, grassi, proteine… Qual è la dieta giusta per il cuore?

Tutti sanno che per prevenire problemi al cuore bisogna mantenere un giusto peso corporeo, ma i consigli su come farlo sono contrastanti. I ricercatori hanno messo a confronto le diverse diete.

In uno studio pubblicato sull’International Journal of Cardiology i ricercatori del Beth Israel Deaconess Medical Center hanno esaminato gli effetti di tre diete basate su differenti macronutrienti (carboidrati, proteine e acidi grassi insaturi) e valutato il loro effetto sulla condizione del sistema cardiovascolare. Attraverso test altamente specifici hanno scoperto che tutte e tre le diete riducono i danni al cuore e le infiammazioni, migliorando così la salute del cuore nel giro di 6 settimane.

“È possibile che i macronutrienti contino meno del semplice fatto di mangiare cibo sano. I risultati da noi ottenuti sostengono flessibilità nella scelta del cibo per le persone che cercano di seguire un regime alimentare più sano, e dovrebbero renderlo più facile”, ha detto uno degli autori, il dottor Stephen Juraschek.

Infatti, ha sottolineato lo studioso, ognuna delle diete analizzate includeva da quattro a sei porzioni di frutta e verdura al giorno: una differenza notevole rispetto alle abitudini alimentari dell’americano medio, che ne mangia meno di una o due.

“Ci sono diversi dibattiti sulla quantità di carboidrati e grassi, ma il messaggio che lanciano i nostri dati è chiaro: assumere una dieta equilibrata ricca di frutta e verdura, carne magra, alto contenuto di fibre, e con poche carni rosse, bevande zuccherate e dolci, non solo migliora i fattori di rischio cardiovascolare, ma riduce i danni diretti al cuore”, ha detto il dott. Juraschek.

Il segreto per un giusto peso corporeo e per un cuore sano non consiste quindi in un regime alimentare concreto, ma in una dieta varia ed equilibrata.