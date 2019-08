Ambientalisti disturbano il traffico aereo di aeroporto di Londra con droni

Un gruppo di attivisti inglesi, autonominatosi Heathrow Pause, parte del gruppo ambientalista Extinction Rebellion, ha affermato che il 13 settembre farà decollare dei droni attorno a Heathrow per forzare l’atterraggio degli aerei in protesta contro l’estensione dell’aeroporto.

Gli attivisti che prendono di mira Heathrow affermano di aver trovato una lacuna nel regolamento, il che significa che non faranno nulla d'illegale. In sostanza, faranno volare droni giocattolo ad altezza di persona all'interno di uno spazio aereo limitato e credono che questo costringerà a fermare tutto il traffico aereo.

Apparentemente alcuni membri hanno già discusso in anticipo dei loro piani con la polizia. Ciò potrebbe indurre alcuni a mettere in dubbio il loro impegno, dato che dire in anticipo alle autorità dove, quando e come si intende provocare il caos non è in genere il modo migliore per raggiungere i propri obiettivi.

Gli attivisti giustificano la loro azione di protesta insistendo sul fatto che vogliono sensibilizzare il pubblico sui cambiamenti climatici.

Extinction Rebellion è stato visto anche a tentare di bloccare il traffico nel centro di Londra, a minacciare di far chiudere la settimana della moda di Londra e a prendere di mira altri aeroporti.

L’aeroporto più trafficato d’Europa

L’aeroporto di Londra-Heathrow è il principale aeroporto della capitale inglese, con più di 80 milioni di passeggeri transitati al suo interno nel 2018, ed è considerato il più trafficato d’Europa, nonché il settimo al mondo per volume di passeggeri.

Dal 2012 il governo britannico ha stabilito una commissione per gli aeroporti per esaminare la possibilità di estendere la capacità degli aeroporti inglesi. Nel 2015 la commissione ha sostenuto la costruzione di una terza pista a Heathrow, che ha visto l’approvazione del governo nel 2016.