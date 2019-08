Anaconda gigante in Foresta amazzonica - video shock su Reddit

Nel subreddit r/WTF è apparso il video di una anaconda gigante. Nel video si vede come due uomini in barca cercano di avvicinarsi al serpente mentre questo cerca di dileguarsi. Alcuni utenti hanno suggerito che gli uomini nel video non avessero paura di avvicinarsi al rettile in quanto questo aveva già mangiato, viste le dimensioni dello stomaco.

I serpenti del genere Enectes, chiamati comunemente anaconda, sono animali diffusi nelle americhe, e in particolare l’anaconda verde (probabilmente quella nel video) può arrivare a pesare fino a 100kg con una lunghezza intorno ai cinque metri.

Oltre alle leggende tribali e al folklore latinoamericano questo serpente è diventato noto con il film Anaconda del 1997, nel quale una anaconda gigante caccia e uccide diversi membri di una squadra di cameraman mentre girano un documentario.

Per quanto possano sembrare minacciosi in realtà si tratta di serpenti acquatici che si nutrono principalmente di pesce, altri rettili e capibara. Ci sono casi in cui sono stati registrati attacchi al bestiame avvicinatosi troppo a corsi d’acqua.

Ma non bisogna farsi ingannare. L’animale nel video è ben sazio ed è disinteressato e infastidito dalle azioni dei due temerari in barca... Un incontro del genere con un anaconda affamato, invece, può risultare letale.