Rivelato il rischio d'impatto di un asteroide sulla Terra

Il rischio d'impatto di un asteroide sulla Terra è remoto ma non impossibile. Servono fondi per inviare missioni nello spazio per deviare le traiettorie, dice la NASA.

Vicino alla Terra passano continuamente una quantità di asteroidi veramente rilevante: di questi ne basta uno che colpisca il nostro pianeta ed è la fine.

La NASA lancia l'allarme

La considerazione, apparentemente scontata, viene però sempre più presa in esame dalle agenzie spaziali che si sono decise a preparare eventuali contromisure.

Ne fa cenno il planetary defence officer della NASA, Lindley Johnson che, intervistato dal giornalista Bryan Walsh per il suo libro appena uscito “End Times”, sottolinea come l'umanità non sia completamente consapevole del rischio che corre.

L'umanità dovrebbe preoccuparsi sul serio

“Nell'ordine degli eventi pericolosi, l'umanità non mette al primo posto questo rischio – ha detto Johnson – invece dovrebbe preoccuparsi sul serio”.

Finora gli studiosi stanno esaminando la possibilità di usare strumenti come raggi giganti o navicelle spaziali con impulsi elettrici solari per deviare il corso dell'asteroide. Proprio per questo la Nasa insieme alla Esa sta preparando una joint mission verso l'asteroide binario Didymos 65803 per testare la possibilità di deviare il corso della traiettoria della pericolosa roccia spaziale. Servono soldi, servono fondi, dice l'officer della NASA.

“Bisogna farlo – ha aggiunto – perché o si agisce prima del disastro o non c'è più tempo poi per recuperare”.