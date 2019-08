Champions League: Liverpool al Napoli, Atletico alla Juve, Barca all'Inter, City alla Dea

Sorteggiati i gruppi per la prima fase del più importante torneo di calcio per club in Europa.

Girone di ferro per l'Inter di Antonio Conte, mentre per le altre squadre italiane partecipanti alla Champions League 2019-2020 la qualificazione è alla portata, anche per l'Atalanta, alla prima esperienza nel torneo.

Ricordiamo che passano le prime due di ogni gruppo alla fase ad eliminazione diretta (ottavi di finale), mentre alle terze viene concessa la possibilità di proseguire l'avventura europea in Europa League.

L'urna di Montecarlo non sorride all’Inter, che per superare la prima fase della Champions dovrà mettersi alle spalle oltre allo Slavia Praga una tra Barcellona e Borussia Dortmund. Avversari top sia per la Juventus che per il Napoli, che rispettivamente se la vedranno con l'Atletico Madrid ed i campioni d'Europa del Liverpool. Urna benevola per l’Atalanta, che a parte il Manchester City di Guardiola, nel girone ha avversari abbordabili.

The official result of the 2019/20 #UCLdraw! 😍



3⃣ toughest groups are __ __ & __ 🤔 pic.twitter.com/c7Xdro1vhn — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

​Di seguito riportiamo i gruppi usciti dall'urna.

Gruppo A: Paris Saint-Germain (Fra), Real Madrid (Spa), Bruges (Bel), Galatasaray (Tur)

Gruppo B: Bayern Monaco (Ger), Tottenham (Ing), Olympiacos (Gre), Stella Rossa (Ser)

Gruppo C: Manchester City (Ing), Shakhtar Donetsk (Ucr), Dinamo Zagabria (Cro), ATALANTA

Gruppo D: JUVENTUS, Atletico Madrid (Spa), Bayer Leverkusen (Ger), Lokomotiv Mosca (Rus)

Gruppo E: Liverpool (Ing), NAPOLI, Salisburgo (Aut), Genk (Bel)

Gruppo F: Barcellona (Spa), Borussia Dortmund (Ger), INTER, Slavia Praga (R.Cec).

Gruppo G: Zenit San Pietroburgo (Rus), Benfica (Por), Lione (Fra), Lipsia (Ger)

Gruppo H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Di seguito il calendario della competizione.

Fase a gironi

Prima giornata: 17-18 settembre.

Seconda giornata: 1-2 ottobre.

Terza giornata: 22-23 ottobre.

Quarta giornata: 5-6 novembre.

Quinta giornata: 26-27 novembre.

Sesta giornata: 10-11 dicembre.

Fase ad eliminazione diretta

Ottavi: sorteggio 16 dicembre, andata 18-19 e 25-26 febbraio, ritorno 10-11 e 17-18 marzo.

Quarti: sorteggio 20 marzo, andata 7-8 aprile e ritorno 14-15 aprile.

Semifinali: sorteggio 20 marzo, andata 28-29 aprile, ritorno 5-6 maggio.

Finale: 30 maggio a Istanbul (stadio Ataturk).