In Russia sviluppata tecnologia per accelerare elicottero d'attacco fino a 600 km/h

La società Kamov ha brevettato una tecnologia in grado di far accelerare un elicottero militare da combattimento fino ad una velocità di 600 chilometri all'ora.

Lo ha detto ai giornalisti alla fiera aerospaziale MAKS-2019 il progettista capo della società Sergey Mikheev.

Come evidenziato da Mikheev, modelli simili di prospettiva delle compagnie Boeing e Sikorsky non sono arrivati a queste prestazioni: gli elicotteri americani in fase di sviluppo saranno in grado di volare ad una velocità di 480-550 chilometri all'ora.

Nella giornata di ieri era stato reso noto che il Ministero della Difesa russo aveva determinato la forma dell'elicottero di prospettiva da combattimento ad alta velocità, scegliendo il design dell'ufficio di progettazione Mil. Complessivamente all'appaltatore erano stati offerti una decina di modelli.

Il vicedirettore generale della holding Russian Helicopters ha riferito che il nuovo velivolo sarebbe stato costruito entro il 2027.

Ieri alla fiera Maks-2019 si era saputo che la Kazan Helicopters sta lavorando ad un elicottero di “concezione totalmente nuova”.

Secondo il responsabile dell'innovazione dell'impresa Andrey Shibitov, il velivolo combinerà tutti gli sviluppi significativi degli uffici di progettazione di Mil e Kamov, nonché della Kazan Helicopters.