Ecco perché Hitler non riuscì ad avere la bomba atomica

Secondo lo storico russo Andrey Gagarinsky, direttore del Centro Nazionale di Ricerca "Kurcatovsky", la Germania hitleriana nel corso della guerra non riuscì a creare la bomba atomica perché i dirigenti nazisti non lo ritenevano all'epoca una priorità.

"Hitler non riuscì mai ad accettare gli scienziati che si occupavano di portare avanti il programma atomico. E poi la storia non gli ha dato il tempo di portare a termine il progetto", ha detto Gagarinsky. Secondo il professore fu il famoso scienziato tedesco Werner Heisenberg l'ultimo che provò a portare avanti degli esperimenti, poi falliti, sull'uso di un reattore nucleare nella Germania nazista.

Heisenberg, vincitore del Premio Nobel per la fisica nel 1932, si trovò tuttavia ad operare in una situazione di estrema difficoltà nel 1945, con la guerra che già volgeva al termine e i tedeschi che battevano in ritirata su tutti i fronti: "Nel maggio del 1945 Heisenberg si trovò a lavorare sotto il fuoco dei carri armati francesi".

Un'altra grande problematica per la Germania fu che gli scienziati incaricati di portare avanti la ricerca nucleare non avanzarono mai adeguate richieste di finanziamento a Hitler: "Secondo quanto raccontato dallo stesso Heisenberg, lui non ebbe mai il coraggio di richiedere risorse sufficienti per portare a termine la ricerca".

Oggi ricorre il 70° anniversario del primo esperimento su ordigni nucleari effettuato nell'URSS, che fu il primo passo verso la costituzione di un arsenale atomico in Russia. Il progetto nucleare sovietico ebbe inizio nel 1942 in risposta all'invenzione degli ordigni nucleari americani. Gli USA cominciarono a lavorare alla loro bomba atomica per vincere la guerra e per paura che la Germania nazista arrivasse prima.