Video: Caccia Su-34 e aerotrasporto An-26 atterrano su un'autostrada

Le spettacolari manovre di atterraggio, eseguite su un'autostrada ancora in costruzione, sono state mostrate in un video diffuso nella giornata di mercoledì

Il filmato delle esercitazioni, diffuso nella giornata di mercoledì dal Ministero della Difesa russo, mostra in azione i piloti lanciati a velocità supersonica a bordo dei caccia bombardieri modello Su-34, verniciati per l'occasione con il tradizionale color acqua.

I Su-34, giunti in formazione serrata, hanno poi senza problemi effettuato l'atterraggio sulla pista ricavata da un'autostrada ancora parzialmente in costruzione in Tatarstan.

A loro ha poi fatto seguito un aerotrasporto modello An-26, che si è posato a terra poco dopo.

Tutte le maggiori autostrade russe sono state realizzate in modo tale da presentare delle sezioni che consentano l'atterraggio di velivoli militari in caso di conflitto armato o emergenza.

Alle esercitazioni hanno preso parte in totale una dozzina di caccia Su-34 e un aerotrasporto An-26.

In questi giorni la Russia si era detta pronta a fornire il proprio supporto alla Turchia nella creazione di un nuovo caccia di quinta generazione.