Nuovo processo per corruzione per erede Samsung

Il tribunale della Corea del Sud ha richiesto un nuovo processo giovedì per l'erede di Samsung Lee Jae-yong in relazione allo scandalo di corruzione che ha coinvolto l'ex presidente Park Geun-hye.

L'ex presidente Park è stata condannata a 25 anni di reclusione dopo essere stata dichiarata colpevole l'anno scorso di corruzione e abuso di potere.

Ma Lee, erede del tentacolare conglomerato, è vitale per la salute dell'undicesima economia mondiale, ha visto molte delle sue accuse annullate in appello nel febbraio 2018 ed è stato rilasciato dopo essere stato condannato a una pena sospesa.

I loro processi hanno messo in luce gli oscuri legami tra le grandi imprese e la politica in Corea del Sud, con Park e la sua cara amica Choi Soon-sil accusati di aver preso tangenti da pezzi grossi di varie corporazioni in ​​cambio di un trattamento preferenziale.

Giovedì, la Corte Suprema della Corea del Sud ha rinviato tutti e tre i casi per nuovi processi, affermando che erano stati commessi errori nelle sentenze.

Dopo un processo di 10 mesi, durante i quali Park ha boicottato la maggior parte dei processi in segno di protesta per essere stata trattenuta in custodia, è stata condannata nell'aprile dello scorso anno per aver ricevuto o chiesto più di $20 milioni da corporazioni, per aver condiviso con privati documenti di stato segreti, per aver stilato una "lista nera" di artisti che criticavano le sue politiche e per aver licenziato funzionari che hanno resistito ai suoi abusi di potere.

È stata condannata a 24 anni, con una aggiunta successiva di altri 12 mesi.

Ma la Corte Suprema ha stabilito che, in base all'atto elettorale pubblico ufficiale del Paese, i tribunali devono pronunciarsi separatamente sulle accuse di corruzione quando il presidente in carica o gli ex presidenti devono affrontare molteplici accuse penali.

Il caso dunque è stato relegato all'Alta corte di Seoul.

I media sudcoreani ritengono che la sentenza potrebbe non andare in suo favore, perché se dovesse essere nuovamente condannata in due distinti verdetti, potrebbe rischiare di affrontare una pena totale più lunga.