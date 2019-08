Trump vuole rivedere le spese militari in Ucraina

Donald Trump ha dato istruzioni al proprio staff di rivedere il programma di assistenza militare americano in Ucraina per potersi assicurare nuovi fondi da investire in patria.

Secondo quanto riportato da Politico, l'amministrazione Trump avrebbe intenzione nel prossimo futuro di 'chiudere i rubinetti' in Ucraina, riducendo drasticamente il proprio impegno economico nei programmi militari del Paese.

Un cambio di rotta totale in materia, quello deciso dal presidente americano, dopo che nel giugno scorso il Pentagono aveva approvato un nuovo finanziamento da 250 milioni destinato al miglioramento delle capacità belliche dell'esercito ucraino.

Tali spese rientravano nella bozza di bilancio militare da 733 miliardi di dollari approvato in luglio dal Congresso per l'anno fiscale 2020, ritenuti però all'epoca insufficienti dalla Casa Bianca, che ne voleva 750.

Ad occuparsi della spending review militare in Ucraina dovrebbero essere il segretario della Difesa Mark Esper e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale John Bolton. Quest'ultimo ieri a Kiev era intervenuto in conferenza stampa, accusando la Cina di aver rubato agli USA i progetti per la realizzazione del suo nuovo caccia di quinta generazione.

Negli ultimi mesi la polemica sulle spese militari si era accesa anche tra USA e Germania, con il segretario di Stato americano Mike Pompeo che aveva richiesto un ulteriore sforzo da parte di Berlino al fine di intimidire la Russia, chiedendo di aumentare le spese militari fino al 2% del PIL.

Di recente gli analisti americani avevano pubblicato un'analisi approfondita del budget di spesa USA, giungendo alla conclusione che nel prossimo decennio si potrebbero risparmiare almeno 1.2 trilioni di dollari di spesa militare.