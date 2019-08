Bulgaria: scoperto nuovo focolaio di peste suina africana

È stata creata una zona sanitaria con un raggio di otto chilometri attorno al focolaio.

“Nel raggio di otto chilometri (dal focolaio) è vietato raccogliere i funghi e tutto il resto. (In queste aree) sono ammesse solo le persone che cercano altri corpi (di animali) nella foresta", ha dichiarato Pavli Bogdanski, capo della direzione forestale regionale di Lovech.

In precedenza, un caso d'infezione da peste tra i maiali selvatici era stato confermato anche nella regione di Lovech.

Inoltre, tra i maiali domestici, secondo il ministro dell'Agricoltura Desislava Taneva, nelle ultime due settimane non è stato registrato un singolo caso d'infezione. In totale, 33 focolai della malattia sono stati precedentemente registrati tra i maiali domestici. Il governo assegnerà 300 leva (poco più di 150 euro) per disinfettare i locali in cui vengono tenuti i maiali, ma molti abitanti del villaggio non vogliono inserire il loro nome nell'elenco dei volontari, poiché una misura di questo tipo vieta l'acquisto di nuovi animali per altri 12 mesi.

Anche nella riunione di oggi, il governo ha assegnato al Ministero dell'Agricoltura 28 milioni di leva (oltre 14 milioni di euro) per combattere la peste, nonché il pagamento di un indennizzo. È noto che parte dei fondi sarà coperta dalla Commissione europea.

Il primo ministro Boyko Borisov ha ringraziato gli agricoltori per la loro comprensione e ha assicurato che sarebbero stati assegnati più fondi, se necessario.

"Se ciò non bastasse, daremo di più", ha affermato il Primo Ministro bulgaro, aggiungendo che l'importo della compensazione sarà fissato in base al valore di mercato della carne.