Azienda russa lavora a elicottero innovativo

In Russia è in corso la progettazione di un elicottero fondamentalmente nuovo che unirà i risultati ottenuti in passato, ha affermato Andrey Shibitov, direttore dell'innovazione per la holding russa Kazan Helicopters.

"Questa sarà una macchina fondamentalmente nuova, creata utilizzando tecnologie all’avanguardia, nuovi metodi di assemblaggio, l'uso di materiali compositi, profili innovativi del rotore principale e di coda e un design avanzato dell’organo centrale del rotore principale", ha dichiarato in un'intervista con una rivista aziendale.

Ora il progetto è in fase di sviluppo.

Secondo lui, combinerà tutti gli sviluppi significativi degli uffici di progettazione di Mil e Kamov, nonché della Kazan Helicopters.

Shibitov ha ricordato che l'azienda aveva già svolto attività di ricerca per creare un elicottero ad alta velocità, nell'ambito del quale è stato sviluppato un prototipo basato sul Mi-24.

Ha inoltre osservato che nell'ambito di questo progetto sono state formate basi scientifiche e tecniche per aumentare la velocità di volo e che i risultati ottenuti sarebbero stati utilizzati, tra l'altro, per creare un elicottero commerciale.