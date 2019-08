Video: l'inno sovietico suonato da spazzolini da denti

Chi ha detto che uno spazzolino da denti serva solo per l'igiene orale? Nelle mani della persona giusta qualsiasi oggetto può trasformarsi in uno strumento musicale. È vera maestria quella di cui dà prova il canale YouTube Device Orchestra (l’orchestra dei dispositivi elettronici), in cui sono decine i video che mostrano gli originali "musicisti" alle prese con le melodie più famose. Spazzolini da denti elettrici, rasoi, POS, tostapane e altri elettrodomestici eseguono alla perfezione musiche che spaziano da We Will Rock You e Twinkle Twinkle Little Star a soundtrack famosi come quelli di Game of Thrones e di Super Mario.

Questa volta cinque spazzolini da denti e un vaporizzatore suonano al pubblico di YouTube l’inno dell’Unione Sovietica, la cui melodia si è conservata anche nell’attuale inno russo. Come si evince dai primi secondi del video, la scelta dell'incalzante e solenne inno non è stata casuale, ma riflette le richieste numerose del pubblico del canale.