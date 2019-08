Amazzonia, Bolsonaro accetterà l'aiuto internazionale a una condizione

Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, fa un passo indietro rispetto al “sì” ma con mille condizioni, espresso appena ieri in risposta all'offerta di aiuti in denaro (20 milioni di dollari) proposta dal presidente francese, Emmanuel Macron durante il G7 di Biarritz, per spegnere i giganteschi incendi che stanno distruggendo da mesi la foresta dell'Amazzonia.