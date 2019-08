La Russia riceve diverse offerte d'acquisto per i caccia modernizzati MiG-35

Lo ha dichiarato ai giornalisti Dmitry Shugaev, direttore dell'agenzia federale per la cooperazione tecnico-militare, durante l'air show internazionale Maks-2019.

"I MiG-35 sono un argomento rilevante alla luce della gara d'appalto per la fornitura di 110 caccia all'India. Diverse altre proposte sono già state ricevute, pertanto Rosoboronexport sta conducendo trattative sostanziali", ha detto.

Shugaev ha osservato che alla vigilia il modello del più moderno caccia russo multifunzionale era stato visionato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan: ha posto alcune domande sul velivolo e sulle caratteristiche di volo.

Come affermato in precedenza dai rappresentanti della società MiG, il caccia leggero russo che prende parte alla gara d'appalto dell'aviazione indiana costerà a New Delhi il 20% in meno rispetto alle controparti straniere.

Funzionalità del MiG-35

Il MiG-35 è un caccia russo multiruolo di generazione 4++ le cui caratteristiche si avvicinano molto alla quinta generazione ed è il prodotto dei miglioramenti dei predecessori MiG-29K/KUB e MiG-29K/M2. Il caccia è finalizzato alla conquista del dominio in aria e all’esecuzione di colpi diretti a bersagli sulla terraferma e in mare.

I test di volo del Mig-35 sono iniziati il 26 gennaio 2017.