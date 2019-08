L’attivista Greta Thunberg ha raggiunto New York dopo traversata in barca

L’attivista per i cambiamenti climatici Greta Thunberg ha annunciato che la sua imbarcazione ha raggiunto le coste degli Stati Uniti dopo una traversata di 15 giorni.

Greta Thunberg, la giovane attivista per i cambiamenti climatici diventata famosa negli ultimi anni, ha pubblicato stamattina un tweet nel quale ha mostrato le luci di New York sancendo così la fine del suo viaggio di quindici giorni in barca attraverso l’atlantico.

"Terra!! Davanti le luci di Long Island e New York City" ha twittato l’attivista sedicenne questa mattina.

Land!! The lights of Long Island and New York City ahead. pic.twitter.com/OtDyQOWtF5 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 28, 2019

​Secondo quanto riferito dalla sua portavoce, Greta Thunberg attraccherà al North Cove Marina di Manhattan vicino al World Trade Center intorno alle 14:15 locali.

La ragazza terrà un breve discorso prima di rispondere alle domande dei giornalisti, ha aggiunto il portavoce.

La traversata a “zero emissioni di carbonio” in barca

Thunberg si è recata a New York per partecipare a un vertice delle Nazioni Unite e ha deciso di farlo in barca a vela dopo essersi rifiutata di volare lì a causa delle emissioni di carbonio causate dagli aerei.

Le è stato offerto un giro sullo yacht da regata Malizia II, comandato da Pierre Casiraghi, figlio della Principessa Caroline di Monaco, e dal marinaio tedesco Boris Herrmann.

Lo yacht ha lasciato Plymouth, nell'Inghilterra meridionale, il 14 agosto.

Ma alcuni membri dell’equipaggio torneranno in Europa in aereo

Il suo viaggio ha suscitato polemiche dopo che un portavoce di Herrmann, il co-comandante dello yacht, ha detto al quotidiano berlinese TAZ che diverse persone sarebbero volate a New York per aiutare a riportare lo yacht in Europa.

Anche Hermann stesso tornerà in aereo, secondo il portavoce.

© AP Photo / Oliver Berg Greta Thunberg

Il manager del Team Malizia ha insistito tuttavia sul fatto che il viaggio del giovane attivista sarebbe neutrale dal punto di vista dell’impatto climatico, poiché i voli verrebbero "compensati".

Thunberg ha detto che non sa ancora come tornerà in Europa.

Chi è Greta Thunberg

Greta Thunberg è diventata famosa dopo aver organizzato un picchetto solitario fuori dal Parlamento svedese nell'agosto 2018 per convincere i membri del Parlamento ad agire contro il cambiamento climatico.

È stata rapidamente raggiunta da altri studenti in tutto il mondo, mentre la notizia del suo picchetto si diffondeva attraverso i media e nasceva il movimento "Venerdì per il futuro".