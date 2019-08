Tribunale ucraino ha liberato il giornalista Vyshinsky

La Corte d’Appello di Kiev ha deciso di liberare il direttore dell’agenzia RIA Novosti Ukraina.

La misura preventiva è stata sostituita con una di obbligo personale. Il giornalista sarà obbligato a recarsi in tribunale o all'investigatore su richiesta in qualsiasi momento per segnalare eventuali cambiamenti del luogo di residenza o di lavoro, e dovrà astenersi dal comunicare con i testimoni. È stato liberato in aula e rilasciato dalla cella di vetro.

Il caso di Vyshinsky

Il processo per le accuse carico di Kirill Vyshinsky deve ancora essere condotto.

Il giornalista è stato arrestato a Kiev il 15 maggio 2018. È stato accusato di sostenere le repubbliche autoproclamate del Donbass e di alto tradimento per le quali rischia fino a 15 anni di prigione.

Lo stesso Vyshinsky considera le accuse contro di lui una menzogna e una manipolazione: ha sottolineato che durante il suo lavoro come caporedattore di RIA Novosti Ukraina il Servizio di sicurezza ucraino non ha mai fatto avvertimenti.

Durante un'udienza in tribunale, il giornalista si è rivolto a Vladimir Putin per chiedere aiuto e ha dichiarato che avrebbe rinunciato alla cittadinanza ucraina.

In precedenza, il tribunale ha ripetutamente esteso la misura di detenzione del giornalista e ha aggiornato le udienze: la difesa e molti esperti ritengono che il tribunale ucraino ritardi deliberatamente il processo.

Secondo l'avvocato di Vyshinsky, Andrey Domansky, il suo cliente intende difendere la sua innocenza fino all'ultimo.

In precedenza ci sono state diverse manifestazioni di solidarietà per Kirill Vyshinsky.

Kirill Vyshinsky è stato in custodia per oltre 400 giorni.