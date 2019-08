Come vivere più a lungo?

Attività fisica regolare diminuisce notevolmente il rischio di morte prematura. Secondo la ricerca, svolta da un’équipe di studiosi norvegesi, svedesi, inglesi e americani, anche fare le pulizie di casa può aiutarci ad avere una vita più lunga. Gli esiti sono stati pubblicati su British Medical Journal.

Gli specialisti hanno analizzato 8 diverse ricerche che avevano coinvolto in tutto circa 36 mila persone di più di 40 anni d’età. I soggetti sono stati divisi in quattro gruppi secondo il livello della loro attività fisica giornaliera. In media, le vite degli individui sono state studiate per circa 6 anni.

Le osservazioni hanno rilevato che il rischio di morte precoce nel gruppo più attivo era più basso del 73%. Nel secondo gruppo più attivo la riduzione del rischio di morte precoce era del 66%.

Inoltre i ricercatori hanno affermato che a chi ha uno stile di vita sedentario per vivere di più basta camminare a passo veloce 24 minuti al giorno o svolgere, sempre per 24 minuti quotidianamente, esercizi fisici di intensità media.

Gli specialisti hanno inoltre scoperto che il rischio di morte precoce aumenta di più del doppio se il soggetto passa 9-10 ore seduto.