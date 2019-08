Annunciata nuova trilogia di Star Wars

La Disney ha reso noto il calendario dei film in uscita nei prossimi anni, tra i quali spiccano tre nuove pellicole di Star Wars che arriveranno nel 2022, nel 2024 e nel 2026.

La compagnia americana sembrerebbe così aver annunciato una nuova trilogia di Star Wars, della quale si rumoreggiava ormai da tempo. Ancora da stabilire se i tre nuovi film saranno in qualche modo collegati alle tre trilogie originali o se invece la casa americana, tanto criticata in questi anni dai fan delle Guerre Stellari per i nuovi film ritenuti da alcuni troppo infantili, ci stupirà con qualcosa di totalmente nuovo.

Parlando proprio di "vecchie trilogie", la stessa Disney aveva invece diffuso in queste ore un nuovo teaser trailer de "L'ascesa di Skywalker", l'ultimo film della trilogia sequel, in uscita il prossimo dicembre.

Tra gli altri progetti svelati al pubblico dalla Disney spiccano senz'altro quelli legati all'Universo Marvel, altro grande cavallo di battaglia della compagnia in questi ultimi anni, con tre pellicole che usciranno nel 2020, nel 2021 e nel 2022 rispettivamente. Nuovo slittamento, invece, per il sequel di "Avatar" di James Cameron, attualmente il film con l'incasso maggiore al botteghino nella storia del cinema.

E voi state aspettando il nuovo capitolo di Star Wars? In ogni caso, che la forza sia con voi!