"Steve Jobs non è morto e si nasconde in Egitto": è giallo su Internet

La pubblicazione di una foto di un uomo molto somigliante al celebre ex amministratore delegato di Apple ha acceso la fantasia del popolo di internet, che ora si chiede se la storia sia vera o no.

Dopo Elvis e Michael Jackson ecco... Steve Jobs. Nuovo caso di "avvistamento post-mortem" in Egitto, dove il padre fondatore di Apple sarebbe stato visto in buona salute, come testimoniato da una fotografia circolata su Reddit in queste ore e diventata subito virale con il titolo "Steve jobs si nasconde in Egitto dopo aver simulato la propria morte".

A prima vista la somiglianza sembrerebbe netta anche se il volto dell'uomo, seduto su una sedia di plastica di colore bianco, potrebbe essere stato aggiunto con una manipolazione su Photoshop, utilizzando una vera fotografia di Steve Jobs ad una conferenza Apple in passato.

Conspiracy theorists claim Apple genius Steve Jobs is alive and hiding in Egypt' https://t.co/PePFKf4Jhm pic.twitter.com/yn2il4P1nZ — The Sun (@TheSun) 26 августа 2019 г.

Ad oggi il post ha ricevuto quasi 80.000 commenti, con una parte del pubblico convinta che sia impossibile non notare l'evidenza dei fatti. "So che dovrebbe essere uno scherzo, ma cavolo, quest'uomo sembra troppo essere Steve Jobs per non essere vero", si legge in uno dei commenti con più like.

Altri utenti sostengono invece che non sarebbe affatto strano se Jobs avesse davvero simulato la propria morte e si fosse nascosto in Egitto:

"Non credo molto alle teorie della cospirazione, ma Jobs sarebbe stato abbastanza pazzo da farlo per davvero", ha scritto uno degli utenti.

Altri visitatori si sono invece detti contrari, affermando che la somiglianza potrebbe essere dovuta al fatto che il padre biologico di Jobs fosse originario della Siria e dunque non ci si dovrebbe sorprendere nel trovare vedere un uomo con tratti somatici simili in Egitto.

