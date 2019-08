Manovre in Crimea, Su-30SM lanciano missili aria-aria

Aerei caccia multiruolo Sukhoi Su30-SM hanno lanciato missili aria-aria contro obiettivi di nemici fittizi, in un campo di addestramento in Crimea, nel corso di una esercitazione militare.

"Durante i voli di addestramento al combattimento, i piloti hanno compiuto con successo tutte le procedure entro i limiti di tempo richiesti, necessariу per intercettare e distruggere gli obiettivi in aria di nemici fittizi, e mettere in pratica una serie di misure di ricerca, rilevamento e distruzione dei bersagli aerei con i missili aria-aria", ha comunicato l'ufficio stampa della Flotta del Mar Nero.

Nell'esercitazione sono stati impiegati 10 caccia Sukhoi Su-30SM delle Forze Aeree russe e delle Forze di Difesa Aerea del Distretto Militare meridionale. Alcuni aerei da combattimento hanno sparato dei razzi di piccole dimensioni per simulare i bersagli aerei di un avversario fittizio.