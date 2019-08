Che bello! Astrofilo filma la Stazione Spaziale Internazionale nel cielo di Palermo - video

La Iss ha attraversato l'isola seguendo la traiettoria sud est - nord ovest, ed è stata visibile intorno alle 6.27 del mattino. Un video pubblicato su Youtube da Stefano Piazza, ha catturato il momento in cui la Iss ha solcato la falce lunare, a quota di 400km e a una velocità di circa 28 mila km/h. Il 14 settembre alle ore 21,27 la stazione orbitante sarà nuovamente visibile dalla Sicilia.

A bordo della Stazione Spaziale Internazionale c'è anche l'astronauta ESA Luca Parmitano, siciliano di Catania, che non si è accorto del sorvolo, ma dall'alto ha promesso di fotografare l'Italia, "tutta, intera, senza confini, senza regioni, senza accenti, senza campanilismi"

La missione Beyond, a cui prende parte Parmitano, è iniziata il 20 luglio, nel giorno dell'anniversario dello sbarco sulla Luna e vede l'astronauta italiano impegnato in numerosi esperimenti scientifici nel laboratorio europeo Columbus. Il 3 ottobre prossimo, data di rientro prevista per i tre astronauti della "Expedition 60", Parmitano resterà in orbita ed insieme al russo Aleksandr Skvorcov ed all'americano Andrew Morgan completerà la missione "Expedition 61", fino al rientro sulla Terra, previsto il 6 febbraio 2021. In questi tre mesi Parmitano ricoprirà il ruolo di comandante della ISS, primo italiano nella storia.