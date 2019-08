UE, Von der Leyen vuole un fondo sovrano miliardario per sostenere i capitali europei

Per sostenere l'industria europea contro la concorrenza statunitense e cinese, la Von der Leyen presenta la bozza di un mega fondo sovrano europeo da 100 miliardi di euro.

Ursula Von der Leyen, che dal primo novembre succederà a Jean Claude Junker alla Presidenza della Commissione Europea, avrebbe presentato la bozza della sua prima proposta. Si tratterebbe del Fondo Sovrano Europeo, un piano finanziario per lanciare l'Europa alla conquista del web e trovare i "campioni europei" in grado di competere con Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft, Alibaba, Baidu e Tencent. Lo rivela Politico.eu, che dice di esser entrato in possesso di un documento esclusivo di 173 pagine.

Il documento sottolinea una arretratezza dell'Europa rispetto ai colossi GAFA statunitensi e ai BAT cinesi, un ritardo che mette a rischio la crescita complessiva, il lavoro e l'influenza dell'unione.

“L’emergere di concorrenti privati esterni all’Unione europea, dotati di risorse finanziarie senza precedenti, ha il potenziale per cancellare le dinamiche di innovazione esistenti e persino la stessa posizione industriale dell’Unione europea in alcuni settori“, si legge.

Il fondo ammonterebbe a 100 miliardi di euro da finanziare con il budget Ue e investire nel pubblico e in società private. L'obiettivo di lungo periodo sarebbe quello di prendere il controllo dell’agenda digitale globale, proteggendo l’economia del continente dalla concorrenza sempre più aggressiva che proviene dagli USA e dalla Cina.

Bruxelles aveva già espresso una strategia di investimento nella ricerca e sviluppo di settori strategici, ma la proposta dei "campioni europei" fa decisamente un passo avanti. "Il modus operandi del fondo avrebbe un obiettivo di lungo termine, basato sull'equità e con un modello commerciale orientato al profitto - scrive la commissione - che permetterebbe al fondo di raggiungere l'obiettivo strategico di sostenere i campioni europei, mantenendo la stabilità finanziaria".