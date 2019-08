Al via il vertice del G7 in Francia, pesa l'assenza della Russia

Saranno diversi i punti all'ordine del giorno della riunione dei sette grandi, che prenderà il via oggi, sulla costa atlantica francese, e terminerà lunedì. Il tema centrale del vertice, che verrà discusso domenica pomeriggio, sarà la lotta alle diseguaglianze, la parità del genere e l'Africa, ma i temi cruciali del summit saranno la guerra dei dazi tra USA e Cina, la Brexit e le conseguenze sull'economia globale, sui cui pesa il rischio recessione.

Sul tavolo anche il clima e gli incendi in Amazzonia, aggiunti all'ultimo momento in seguito ai fatti degli ultimi giorni. Altri temi caldi di cui si discuterà saranno le tensioni con l'Iran, l'escalation tra India e Pakistan sul Kashmir, Nord Corea, Ucraina e Siria. A riguardo Il presidente Donald Trump si è detto favorevole al rientro della Russia e al ripristino del formato G8. Anche Macron aveva dimostrato, nei giorni scorsi, un'apertura in tal senso, proponendo di invitare la Russia al prossimo vertice, che si terrà nel 2020 negli USA.

La reazione di Mosca

Il Ministero degli Esteri russo ha commentato la possibilità della partecipazione della Russia al vertice, da discutere in maniera seria.“Devono essere fatte delle proposte, se ci sono, da presentare alla parte russa cosicché questa le prenda in esame. Ora è difficile capire di cosa si tratti. Pertanto è necessario trasferire la discussione di questo argomento dalla sfera dell'intrattenimento pubblico a quella professionale, se il G7 vuole posizionarsi come un formato serio", ha detto la portavoce ufficiale del Ministero Maria Zakharova alla stazione radio Govorit Moskva.

Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato: "Il formato G8 non esiste più. Come possiamo tornare in un'organizzazione che non esiste? Sono sette, oggi è il G7. Per quanto riguarda il lavoro in un formato di otto paesi, noi non rifiutiamo mai nulla. Era il turno della Russia di tenere il G8 a suo tempo, ma i nostri partner non sono venuti. Prego, aspettiamo che i nostri partner ci vengano a trovare in qualsiasi momento nell'ambito del G7”.