Sei amiche inglesi dissotterrano “capsula del tempo”

Il Mirror riporta la storia di sei amiche inglesi che nel 1997, all’età di 15 anni, avevano voluto sotterrare una propria personalissima “capsula del tempo”. Sian McGreary, Gemma Lynch, Emma Page, Katy Wynne, Gemma Albiston e Gemma Roughsedge vi avevano nascosto i poster dei loro idoli, pagine di diario, fotografie e messaggi in cui prevedevano il destino di ognuna di loro, come si sarebbero sviluppate le loro carriere professionali e le loro vite amorose. Le sei amiche, inoltre, avevano firmato un giuramento in cui promettevano che non avrebbero aperto la capsula per i prossimi dieci anni e non avrebbero rivelato a nessuno il proprio segreto.

Ma di anni ne sono passati di più: ben 22. Infatti dopo la fine della scuola le amiche si erano perse di vista, finché una di loro, Emma, non ha deciso di contattare le compagne di Facebook e di organizzare una rimpatriata.

Le ragazze, ormai 37enni, si sono quindi incontrate nel loro paese natìo e, dotatesi di zappe e metaldetector, si sono messe a scavare fino a dissotterrare la loro capsula.

E rileggendo quanto scritto da loro stesse 22 anni fa, hanno scoperto che molte delle previsioni fatte si erano avverate. Emma è diventata una maestra a scuola, Gemma L. ha insegnato per 13 anni, Gemma A. lavora con gli animali (fa la parrucchiera per cani), Sian lavora in un ufficio. L’abito che Gemma L. indosserà per il suo matrimonio è molto simile a quello disegnato dalle ragazzine nel 1997.

Come rivelato al Mirror, le amiche hanno rivissuto un po’ della loro adolescenza e ricevuto una bella dose di pelle d’oca riunendosi in questa compagnia così legata vent’anni fa.