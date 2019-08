"Trump ha problemi mentali": il giudizio dell'ex consigliere Anthony Scaramucci

Anthony Scaramucci, ex consigliere del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, afferma che l'inquilino della Casa Bianca soffre di problemi psichici che non gli permetterebbero di essere rieletto per il secondo mandato.

"Trump ha 73 anni, tra cinque anni ne avrà 78. Viene attaccato da tutte le parti, sta perdendo le sue capacità mentali e penso che si trovi in ​​una situazione in cui le cose peggioreranno", ha detto Scaramucci in un'intervista a MarketWatch.

Ha definito Trump "un pazzo in fase calante".

Scaramucci è un ricco uomo d'affari che gestisce il fondo speculativo SkyBridge da 10 miliardi di dollari. In precedenza è stato un accanito sostenitore di Trump ed ha persino lavorato per 11 giorni come direttore della Casa Bianca, che ha lasciato per dichiarazioni scandalose sulla stampa riguardo ai suoi colleghi. Questo mese Scaramucci ha iniziato a criticare Trump. Il presidente degli Stati Uniti non è rimasto indifferente, andando a bollare Scaramucci su Twitter come "un idiota estremamente instabile" e "relitto mentale".