Pensionata in forma perfetta svela il suo segreto

In un'intervista al Daily Mail l'australiana 63enne Lesley Maxwell ha raccontato come fare per avere un fisico da urlo per tutta la vita.

La donna, che oggi lavora come personal trainer e gestisce un popolarissimo blog dedicato al fitness, ha rivelato di non essere sempre stata così in forma. Al contrario ha raccontato di aver cominciato a interessarsi allo sport quando aveva già 48 anni perché voleva avere un aspetto più giovane.

"Mia madre diceva sempre che ai ragazzi non piacciono le donne muscolose, ma io ora so che non è così", ha scherzato la personal trainer.

Per tenersi in forma l'avvenente Lesley si allena in palestra per cinque volte a settimana per almeno un'ora a sessione. L'australiana partecipa inoltre a numerosi concorsi di bodybuilding dove ha già ottenuto quasi 30 vittorie. Maxwell si è poi detta sicura che oltre a rendere più attraenti l'attività fisica ha anche notevoli effetti benefici sull'umore.

"Sono molto più felice di me stessa rispetto a quando ero più giovane perché oggi posso andare fiera del mio corpo", ha confessato.

Secondo Lesley a giocare un ruolo fondamentale è poi anche l'alimentazione. A questo proposito consiglia a tutti di prestare attenzione a quello che mangiano e di cercare di consumare il più possibile prodotti ricchi di sostanze nutritive utili all'organismo.

"Se volete avere un corpo tonico e scolpito vi consiglio di allenarvi a corpo libero", ha poi concluso.