Il disastro di Chernobyl nella Russia di oggi non si tacerebbe – Peskov

Nella Russia contemporanea non si ripeterebbe la situazione avvenuta in URSS dopo il disastro di Chernobyl, ha detto il portavoce del presidente russo, Dmitry Peskov.

“Non sappiamo come e tramite quali canali la dirigenza dell’URSS ricevesse le informazioni a quell’epoca. Posso dirvi responsabilmente che è escluso. Per prima cosa per via della grande quantità di fonti dalle quali il presidente riceve le informazioni. E poi la velocità dello scambio di informazioni sia dentro il paese che all’estero è talmente alta che di fatto sono impossibili situazioni come quella avvenuta in relazione a Chernobyl”, ha detto Dmitry Peskov, portavoce di Vladimir Putin.

Peskov ha aggiunto che non sa se il presidente abbia guardato la serie TV Chernobyl di HBO.

In precedenza, è stato annunciato che il canale inglese Channel 4 produrrà un'innovativa serie di documentari in tre parti sul presidente russo Vladimir Putin.

Il disastro di Chernobyl

Il disastro di Chernobyl, considerato uno dei peggiori incidenti nucleari della storia, si è verificato il 26 aprile 1986, quando è esploso il quarto blocco energetico della centrale nucleare. Hanno sofferto per la contaminazione radioattiva 8,4 milioni di persone tra Bielorussia, Ucraina e Russia, mentre oltre 400 mila persone sono state costrette a lasciare le loro case per gli alti livelli di radioattività.

La superficie interessata dall’inquinamento radioattivo in Bielorussia è di 46,5 mila km2 (il 23% della superficie totale del paese), in Ucraina di 50 mila km2. In Russia sono 19 le regioni colpite per un territorio di quasi 60 mila km2 e una popolazione interessata di 2,6 milioni di persone.