Orgia nel parco: 6 anziani finiscono in manette

L'incontro bollente si stava tenendo nel territorio del parco del Connecticut, in America, e coinvolgeva 5 uomini e 1 donna in età matura.

La polizia del Connecticut ha fatto scattare le manette per 6 persone tra i 62 e gli 85 anni, colti in flagrante durante un incontro a luci rosse che gli anziani stavano tenendo all'interno del territorio del parco del Grace Richardson Conservation Area.

Come comunicato dal dipartimento di polizia della cittadina di Farfield, a far parte del gruppo erano un'anziana coppia e altri quattro uomini, uno dei quali era già stato in precedenza arrestato per atti osceni in luogo pubblico.

Gli anziani dovranno ora rispondere davanti al giudice dell'accusa di disturbo della quiete pubblica e di atti osceni un luogo pubblico.

L'arresto è stato condotto nell'ambito di una più ampia operazione della polizia atta a contrastare episodi simili nel parco, che già in passato era salito agli onori delle cronache per essere teatro di incontri hot.