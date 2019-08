A Sochi nasce esemplare unico di canguro albino

A darne la notizia è stata la direttrice dello zoo Olga Zaslavskaja. La donna ha raccontato che una coppia di canguri Bennett ospiti del parco hanno dato alla luce un esemplare reso davvero speciale dalla sua colorazione di un bianco candido.

La direttrice ha aggiunto che il piccolo dovrebbe avere all'incirca 5 mesi e che solo a 6, dopo che sarà uscito dal marsupio della madre, sarà possibile determinare il suo genere di appartenenza.

Per il momento non è ancora stato deciso il nome da dare al piccolo cucciolo ma sui social è stato lanciato un sondaggio per decidere tutti insieme come chiamarlo. Per il momento i nomi più gettonati sono stati “Sasha” e “Valja”, che in russo possono essere adatti sia a un maschio che a una femmina.

La proposta più particolare è stata però quella di chiamare il canguro “Jedi” per la sua somiglianza con Yoda, uno dei più popolari eroi del noto film Star Wars.

Lo zoo di Sochi è rinomato per la varietà degli animali che lo abitano e per il fatto che non di rado si assiste alla nascita di nuovi cuccioli di ogni specie.