Corrispondente di Sputnik è il primo giornalista a visitare la città liberata siriana Khan Shaykhun

In precedenza, una fonte siriana sul campo ha riferito a Sputnik che l'esercito governativo aveva occupato la città e che ora sono in corso operazioni di bonifica e sminamento.

Il giornalista si è personalmente convinto della liberazione di Khan Shaykhun e riferisce che la città è completamente distrutta.

Ha affermato che le divisioni dei genieri hanno iniziato immediatamente a bonificare Khan Shaykhun dagli esplosivi. Innanzitutto vengono sminate le case e le infrastrutture urbane.

Inoltre, secondo il giornalista, sulle vetrine dei negozi e sulle pareti della scuola è possibile vedere le iscrizioni estremiste e che richiedono il rispetto dell'Islam.

La più grande roccaforte dei terroristi

Khan Shaykhun è stata la più grande base terroristica nel sud di Idlib per cinque anni. Fino al 2014 è stata la roccaforte dell'opposizione armata siriana, successivamente è stata conquistata da Jebhat al-Nusra.

Recentemente, a Nur Sultan (ex Astana, capitale del Kazakistan) si sono svolti negoziati per la de-escalation della regione e il 2 agosto è entrato in vigore un "cessate il fuoco" nella provincia.

L'esercito siriano ha liberato la città di Khan Shaykhun © Sputnik . Mohammad Maruf

Il comando delle forze armate della Repubblica araba siriana ha dichiarato che avrebbe fermato i combattimenti a condizione che la Turchia avesse adempiuto ai suoi obblighi ai sensi del trattato di Sochi.

Questo è un documento firmato tra Mosca e Ankara lo scorso settembre. Il punto principale era il ritiro di armi pesanti e medie di militanti a 20 chilometri dalla zona smilitarizzata. La Turchia avrebbe dovuto garantire la sicurezza del ritiro.

Il 5 agosto, l'esercito di Assad ha ripreso le operazioni militari a causa del mancato rispetto delle condizioni: varie bande, approfittando della tregua, hanno tentato di attaccare le posizioni dell'esercito siriano nel nord della provincia di Hama e hanno aperto ripetutamente il fuoco su quartieri residenziali.