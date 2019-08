In Florida lanciato razzo Delta 4 con satellite per l'esercito americano

Il lancio è stato trasmesso dalla compagnia United Launch Alliance (ULA).

Il lancio del razzo è stato dato alle 15.06 dell'orario italiano. Il razzo vettore metterà in orbita l'ultimo GPS III SV02 (Magellan), il secondo satellite di questa serie.

Come riportato dalla ULA quello di oggi è il 29esimo ed ultimo volo per il razzo vettore Delta IV Medium, utilizzato per andare incontro alle esigenze dell'aviazione e dell'intelligence statunitense dal 2002.

Secondo quanto riferito, il lancio è avvenuto in modalità standard senza intoppi.

Il nuovo dispositivo GPS III, realizzato dalla società Lockheed Martin in base ad una commessa dello Space and Missile Systems Center del Comando Spaziale dell'aviazione militare americana, è "un nuovo passo per migliorare il sistema di navigazione globale mediante gli ultimi satelliti più precisi, più sicuri e con un nuovo segnale per gli utenti civili".

Il precedente dispositivo di questa serie, il satellite GPS III SV01, chiamato Vespucci in onore dell'esploratore italiano Amerigo Vespucci, era stato messo in orbita nel dicembre 2018 dalla società privata SpaceX. Allora era stato riferito che il dispositivo, del valore di circa mezzo miliardo di dollari, sarebbe stato operativo in un'orbita di 20.200 chilometri dalla superficie terrestre.