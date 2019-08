La Spagna disposta a prendersi 15 migranti di Open Arms

I migranti arrivati in Italia sono circa un centinaio. Insieme alla Spagna, anche Francia, Germania, Lussemburgo e Portogallo avevano dato l'ok a farsi carico dei migranti.

La nave Audaz della Marina Spagnola farà salire a bordo 15 migranti sbarcati in Italia a Lampedusa dopo essere stati salvati nel Mediterraneo dalla nave della ong iberica Proactiva Open Arms. Lo ha dichiarato oggi la vicepresidente del governo spagnolo Carmen Calvo.

"15 migranti li porteremo nel nostro Paese".

Calvo ha riferito che secondo lei il trasporto via nave dei migranti dall'Italia in Spagna è "molto più sicuro e più facile" rispetto all'aereo.

La nave di Open Arms approdata a Lampedusa per consentire lo sbarco dei migranti rimasti a bordo su disposizione della Procura di Agrigento, ha lasciato l'isola per raggiungere in serata Porto Empedocle. Il mezzo è stato posto sotto sequestro preventivo.

Ieri la portavoce della Commissione Europea Natasha Bertaud aveva dichiarato che Francia, Germania, Lussemburgo, Spagna e Portogallo avevano accettato di accogliere i migranti.