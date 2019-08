Canale inglese realizzerà documentario su Putin

Il canale inglese Channel 4 produrrà un'innovativa serie di documentari in tre parti sul presidente russo Vladimir Putin, ha annunciato il canale in un comunicato stampa.

"Per capire cosa sta succedendo nel mondo di oggi, è necessario capire Vladimir Putin. Putin ha dimostrato la sua capacità di resistenza come uno dei politici più formidabili del XXI secolo. Questa serie esplorerà come un’ex spia abbia ridefinito la politica e di come questo abbia avuto un'influenza a livello globale ", ha dichiarato il produttore esecutivo James Rogan.

Secondo il comunicato stampa, la serie mostrerà come il potere del presidente ha cambiato il mondo contemporaneo.

"Filmata tra Russia, America, Europa e Regno Unito, questa serie epocale mostrerà come Putin ha usato la sua conoscenza del mestiere dello spionaggio per ridefinire l’idea di presidenza di una potenza nucleare. (...) Esplorerà come le esperienze personali di Putin hanno influenzato la sua politica, come la Russia moderna è stata creata sulla base di un forte sentimento di tradimento, orgoglio e rabbia e come i valori di Putin sono stati esportati in tutto il mondo, dalla Crimea a Salisbury a Washington DC", si legge nel comunicato stampa.

La risposta del portavoce presidenziale Dmitry Peskov

Il presidente russo Vladimir Putin non è a conoscenza dei piani di Channel 4 di realizzare un documentario in tre episodi su di lui, ha detto ai giornalisti il portavoce del capo di stato Dmitry Peskov.

"Vladimir Putin non ne è a conoscenza e il canale non ha provato (a ottenere commenti)", ha detto Peskov, rispondendo alla domanda dei giornalisti se Putin era a conoscenza di questo documentario e se il canale televisivo ha cercato di ottenere commenti dal presidente.