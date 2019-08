G7 "favorisce le disuguaglianze", afferma ONG

Aumento del divario di reddito e povertà, riduzione delle tasse per i ricchi: contrariamente alle intenzioni dichiarate, i leader dei paesi del G7 "promuovono attivamente queste disparità nei loro paesi e nel mondo", afferma la ONG Oxfam giovedì.

"La disparità di reddito è peggiorata in tutti i paesi del G7 dagli anni '80. Nei paesi del G7 il 20% più povero della popolazione percepisce, in media, solo il 5% dei salari totali, mentre il 20% più ricco ne percepisce circa il 45%", secondo un documento della ONG.

Il titolo ufficiale del vertice del G7 è la "lotta contro alle disuguaglianze".

Nonostante ciò e una dichiarazione a sostegno di questa esigenza già fatta dal G7 nel 2017 a Bari (Italia), questo vertice delle economie più avanzate del pianeta "non riesce a prendere misure conclusive per colmare il divario tra ricchi e poveri" rimpiange Oxfam.

"A causa dei salari stagnanti e in calo, la percentuale di lavoratori del G7 che potrebbero essere intrappolati nella povertà è solo aumentata nell'ultimo decennio, raggiungendo il 9% in Germania, oltre il 7% in Francia, il 12% in Italia e quasi il 9% nel Regno Unito ", precisa la ONG.

Denuncia "tagli sulle politiche pubbliche" da parte d'individui e società benestanti, nonché "la priorità per gli azionisti" nell'ambito di un modello di capitalismo neoliberista "che i paesi del G7 hanno esportato in tutto il mondo".

Le conseguenze comprendono una "spesa sociale trascurata" e servizi pubblici "soggetti a tagli di bilancio, riforme e privatizzazioni con il pretesto dell'austerità e del consolidamento del debito".

Per colmare il divario tra ricchi e poveri, Oxfam chiede "piani concreti con una chiara data limite", "l'introduzione di un'aliquota fiscale minima effettiva in tutti i paesi, fissata a un livello ambizioso", oppure investimenti "in servizi universali pubblici e gratuiti".

L'ONG vuole anche "misure concrete per la giustizia climatica" con "riduzioni molto più elevate delle emissioni".

Infine, sottolinea la necessità di "affrontare la lotta contro le disparità di genere ed economiche" e di "integrare la lotta contro tutte le disuguaglianze nelle strategie di aiuto allo sviluppo.