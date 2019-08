Crisi di governo, oggi giornata cruciale di consultazioni al Quirinale

Oggi sarà una giornata decisiva per le consultazioni al Quirinale per la risoluzione della crisi di governo. Al Colle sono attesi oggi i partiti principali: Fratelli d’Italia, il Partito Democratico, Forza Italia, Movimento Cinque Stelle e Lega.

La soluzione alla crisi dovrà essere indicata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ieri il leader del Pd Zingaretti ha aperto a una possibile trattativa con i Cinque Stelle proponendo un programma in 5 punti chiedendo grande discontinuità rispetto al passato. Salvini attacca: esecutivo contro la Lega.

Oggi inizia il secondo giorno di consultazioni al Quirinale con i partiti maggioritari italiani. Aprono le consultazioni alle ore 10 i gruppi parlamentari di "Fratelli d'Italia" del Senato e della Camera dei deputati.

Alle 10:00 ha preso la parola la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

La Meloni ha affermato il suo sostegno all’idea di andare al voto definendo le elezioni “l'unico esito possibile, rispettoso dell'Italia, dei suoi interessi, del suo popolo e della Costituzione".

"Diciamo no a un governo che ha la maggioranza in Parlamento ma non tra i cittadini: sarebbe irrispettoso della volontà popolare e della nostra democrazia". "L'unico modo che abbiamo per un governo stabile è andare a votare: tutto il resto durerà solo qualche mese: gente che fino a ieri si insultava oggi non può andare d'accordo".

"La verità è che Mattarella è costretto a scegliere tra due diverse prescrizioni costituzionali: quella che chiede di verificare se esista una nuova maggioranza e quella che dice che la sovranità appartiene al popolo: e questa e prescrizione è tra le più vincolanti della nostra Costituzione", ha affermato la Meloni concludendo la consultazione di Fratelli d’Italia.