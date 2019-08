Video: volo di 150 materassi in Colorado

In Colorado le forti raffiche di vento hanno fatto volare per la città 150 materassi preparati per lo svolgimento di un evento a cielo aperto.

A Stapleton, in Colorado, USA, sabato sera erano in corso i preparativi per la proiezione cinematografica del film cult Back to the Future (Ritorno al futuro) a cielo aperto in formato Bed Cinema. Per questo erano stati accuratamente preparati 150 materassi gonfiabili.

Tuttavia, la natura ha voluto metterci del suo: delle forti e inaspettate raffiche di vento hanno fatto decollare i materassi, non fissati al suolo in alcun modo.

Un residente della cittadina, Robb Manes, era con gli amici in una piscina vicino al luogo dell’evento e ha realizzato un video presto diventato virale.

“Eravamo semplicemente seduti in piscina e improvvisamente due materassi sono volati dentro. All’inizio eravamo confusi”, ha detto Manes al Denver Post.

Poi sono arrivati sempre più materassi, uno è atterrato nella piscina e i ragazzi, capendo di cosa si trattava, hanno cominciato a filmare. Una donna, parte dell'organizzazione, correva dietro ai materassi cercando di catturarli dicendo "è un disastro". Alla fine non si sa se gli organizzatori siano riusciti a svolgere l’evento, ma gli utenti del web hanno potuto comunque assistere a un divertente spettacolo.