Sviluppato test del sangue che rivela quando moriremo

È questa la scoperta fatta da un gruppo di ricercatori tedeschi che avrebbe individuato 14 biomarcatori in grado di determinare la probabilità di morire nel corso degli anni successivi. Il relativo studio è stato pubblicato su Nature Communications.

Tali biomarcatori permettono di fornire al personale medico un profilo metabolico molto accurato del paziente essendo legati a un molteplice numero di fattori, dalla condizione delle difese immunitarie alla quantità di lipidi e di glucosio in circolo nel sangue.

Gli esperimenti condotti hanno dimostrato che all'individuazione di tali biomarcatori corrisponde un 83% di probabilità di determinare il rischio di morte di un'individuo in un arco temporale che può andare dai 2 ai 16 anni successivi al momento del test.

Gli scienziati sperano che i risultati di questi esperimenti porteranno un giorno a brevettare un test del sangue in grado di guidare passo per passo il personale medico durante la cura dei pazienti, determinando ad esempio i momenti di maggiore cagionevolezza di una persona anziana prima di un'operazione chirurgica.

"I medici generalmente sono in grado di prevedere se una persona morirà o meno nel corso dell'anno successivo in base ai valori della pressione sanguigna e al livello del colesterolo. Tuttavia stimare il rischio di mortalità di una persona nei 5 o 10 anni successivi è attualmente qualcosa di estremamente complicato se non impossibile", ha scritto il team su Nature Communications.

A sottoporsi al nuovo test sono stati in 44.000 volontari, facenti parte di un campione di popolazione preso in analisi dal gruppo di ricerca del Max Planck Institute for Biology of Ageing di Colonia.