Groenlandia, quanto costerebbe agli USA?

L’amministrazione del presidente USA Donald Trump ha preso in considerazione un affare con la Danimarca che prevede pagamenti annuali alla Groenlandia.

Secondo quanto riporta il Washington Post, citando alcune fonti, Washington si farebbe carico del pagamento alla Groenlandia di aiuti finanziari da 600 milioni di dollari, un’incombenza che al momento attuale spetta a Copenaghen.

Le fonti del giornale hanno raccontato che la possibilità di acquistare l’isola è in fase di esaminazione nell’amministrazione Trump già da diverse settimane. Oltre ai sussidi annuali si è discusso anche il pagamento di una grossa somma iniziale a Copenaghen.

Donald Trump vuole comprare la Groenlandia

I media hanno diffuso le informazioni secondo cui il presidente USA Donald Trump starebbe considerando la possibilità di comprare la Groenlandia, al momento parte della Danimarca con estesi diritti di autonomia.

In seguito lo stesso Trump ha confermato ai giornalisti di avere un interesse strategico verso l’acquisizione dell’isola. A sua volta la Groenlandia ha dichiarato di non essere in vendita, mentre la Danimarca ha espresso la speranza che il presidente americano stesse scherzando, ritenendo assurda l’idea della compravendita.

Il presidente Trump ha poi dichiarato di voler posticipare l’incontro programmato con il premier danese Mette Frederiksen in quanto la politica non è disposta a discutere la vendita della Groenlandia. L’ex ministro degli Esteri danese Uffe Ellemann-Jensen ritiene che questo comportamento mostri mancanza di rispetto per la regina, che ha invitato Trump.