UE pronta a gestire ricollocamento dei migranti di Open Arms

Riguardo la Open Arms "accogliamo con favore il fatto che i migranti siano riusciti a sbarcare e che al momento stiano ricevendo le cure di cui hanno bisogno. Siamo pronti ad iniziare il coordinamento del processo di ricollocamento e fornire il sostegno operativo alle autorità italiane sul terreno in Italia", ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea Natasha Bertaud, ricordando la disponibilità all'accoglienza già espressa da Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, e Spagna.

Intanto la nave Open Arms della ong spagnola Proactiva, approdata ieri a Lampedusa per consentire lo sbarco dei migranti rimasti a bordo su disposizione della Procura di Agrigento, ha lasciato l'isola per raggiungere in serata Porto Empedocle. Il mezzo è stato posto sotto sequestro preventivo.

La portavoce della Commissione Europea ha avuto parole anche per Ocean Viking, un'altra nave delle ong nel Mediterraneo con a bordo 356 migranti. La Bertaud ha auspicato che "questo spirito di solidarietà sia dimostrato anche per i migranti a bordo dell'Ocean Viking".