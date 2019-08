Abbattuto nello Yemen drone militare Usa MQ-9

Un drone militare Usa è stato abbattuto nella parte centrale dello Yemen. Lo ha comunicato l'agenzia Reuters citando due fonti militari negli Stati Uniti secondo i quali l'incidente si è verificato dei cieli della provincia di Dhamar a sud-est dalla capitale Sanaa controllata dagli Houthi.

Un esponente del gruppo ha detto all'emittente Al Masirah che il razzo che ha abbattuto il drone sarebbe stato presentato a breve durante una conferenza stampa.

Il conflitto politico-militare nello Yemen tra il governo e i ribelli Houthi sta andando avanti dal 2014. Da marzo 2015 la coalizione militare di paesi arabi, guidata dall'Arabia Saudita, sostiene il governo dello Yemen contro i ribelli.

Nel dicembre 2018, le parti in conflitto per la prima volta in diversi anni si sono incontrate al tavolo dei negoziati a Stoccolma. Sono riusciti a raggiungere una serie di accordi importanti, in particolare, sullo scambio di prigionieri, il cessate il fuoco nella città portuale sul Mar Rosso, il porto di Hodeida.