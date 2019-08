"Fungo atomico" gigante appare su un lago in Ungheria - Video

Un enorme "nuvola atomica" è stata immortalata sul lago Balaton, in Ungheria, scatenando lo stupore della gente accorsa a godersi lo spettacolo.

Lo strano fenomeno è chiamato microraffica discentente umida (in inglese, wet microburst). Si tratta di un violento e improvviso colpo di vento simile a una tromba d'aria, ma distinguibile da quest'ultima per la sua estensione laterale limitata (1-4 km) e per una durata media inferiore ai 5 minuti.

Tipicamente la sua formazione è resa possibile dalla pioggia che cade da una nube temporalesca evaporando velocemente quando attraversa lo strato d'aria più calda sotto la nube e raffreddando in modo brusco lo strato d'aria stessa. Il risultato è questo spettacolare effetto visivo.

"C'erano delle persone che stavano nuotando nel lago in quel momento. La nuvola era semplicemente spettacolare. Non avevo mai visto niente del genere", ha detto la regista Alexandra Gregor, presente sul posto al momento della formazione dello strano fenomeno atmosferico e intervistata dall'Evening Standard.