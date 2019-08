Russia, poliziotto si arrampica al terzo piano e salva bambina dal padre ubriaco - Video

In un atto di vero eroismo un poliziotto russo si è arrampicato sul balcone dove un padre ubriaco minacciava di scaraventare di sotto la figlia di soli 5 mesi, salvandola.

Il terribile caso di violenza domestica ha avuto luogo a Saransk, 500 km a est di Mosca, dove la polizia locale era stata chiamata a seguito della segnalazione da parte dei vicini di un uomo che urlava dal suo balcone di voler lasciar cadere nel vuoto la figlia di 5 mesi.

L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, aveva persino preso per le gambe la bambina, sporgendola dalla finestra del terzo piano dell'appartamento dove risiedeva.

Al loro arrivo le forze dell'ordine sono riuscite a raggiungere di soppiatto il luogo dove si stava per consumare la terribile tragedia, passando dal balcone di uno dei vicini. Cogliendo l'attimo, il più alto in grado dei poliziotti si è scagliato addosso allo squilibrato, neutralizzandolo e mettendo in salvo la bambina.

In seguito al positivo esito dell'operazione, la polizia locale ha pubblicato su Twitter un filmato dell'accaduto.