Annunciato quarto capitolo di Matrix, Keanu Reeves sarà di nuovo Neo

Il quarto capitolo dei film cult Matrix è stata annunciata in esclusiva da Variety.

Sarà Lana Wachowki a girare e a dirigere il quarto film ambientato nel mondo di “Matrix” con Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss rispettivamente nei loro storici ruoli di Neo e Trinity.

​Il film verrà prodotto e distribuito globalmente da Village Roadshow Pictures e Warner Bros. Pictures.

Toby Emmerich, presidente di Warner Bros. Picture Group, ha dichiarato: “Non potremmo essere più entusiasti nell’entrare nuovamente in Matrix con Lana. Lana Wachowski è una vera visionaria, una filmmaker unica e originale dal punto di vista creativo, e siamo elettrizzati all’idea che scriverà, sarà regista e produttrice di questo nuovo capitolo nell’universo di The Matrix“.

Oltre a Lana Wachowski, la sceneggiatura è stata scritta anche da Aleksandar Hemon e David Mitchell. Le fonti dicono che il film dovrebbe iniziare a essere prodotto all'inizio del 2020.

I tre film precedenti, "The Matrix" (1999), "The Matrix Reloaded" (2002) e "The Matrix Revolutions" (2003), sono valsi un incasso complessivo di più di 1,6 miliardi di dollari.

Oltre ai quattro film principali l’universo di Matrix è stato allargato e completato da Animatrix, una serie di cortometraggi animati ispirati al primo film della serie degli ex fratelli Wachowski,

La serie ha visto la realizzazione di diversi videogiochi ispirati al suo universo tra i quali Enter The Matrix, The Matrix: Path of Neo e The Matrix Online.