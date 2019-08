Il primo volo del drone Altius-U – Video

Le riprese mostrano alcune manovre in volo e anche l’atterraggio. Il volo, svoltosi in un aerodromo di collaudo, è durato 32 minuti e ha raggiunto un’altezza di 800 metri in regime automatico. Tutti i sistemi dell’apparecchio hanno funzionato in modo regolare, ha precisato il Ministero.

Altius-U è la versione definitiva del drone. L’apparecchio è in grado di eseguire l’intero spettro di compiti di ricognizione utilizzando mezzi ottici, radiotecnici e radar. Inoltre il drone può trascorrere in volo più di 24 ore.

La particolarità del velivolo consiste anche nella possibilità di comandarlo attraverso un canale satellitare: questo rende il suo raggio di utilizzo praticamente illimitato.

Altius è stato presentato come modello sperimentale per la prima volta durante il forum Armija 2015.