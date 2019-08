Brasile: uomo armato sequestra autobus pieno di passeggeri, ucciso dalla polizia - DIRETTA

L’uomo a volto coperto, sospettato di essere un ufficiale di polizia militare, ha sequestrato un autobus in Brasile sul ponte Rio-Niterói e ha preso in ostaggio diverse persone. L'uomo è stato ucciso dalla polizia, riporta G1.

Secondo i rapporti iniziali, la presa degli ostaggi sarebbe avvenuta martedì alle 5:30 del mattino, quando una persona mascherata ha gettato un oggetto in fiamme fuori dal veicolo. Secondo quanto riferito, l’uomo armato, apparentemente disorientato, si è identificato come un poliziotto militare, ha ordinato all'autista di accostare e poi di attraversare il ponte per Rio. Tuttavia, l'uomo ha rilasciato quattro persone.

Il traffico sul ponte è stato fermato dalla polizia.

Il numero esatto di persone sull'autobus e i motivi dell'uomo non sono stati chiarificati.

L’ uomo che si è identificato come un poliziotto militare ha fermato un autobus Galo Branco sul ponte Rio-Niteró ha minacciato di dare fuoco l'autobus, mettendo a rischio i passeggeri.

Instante em que o sequestrador foi atingido, aparentemente na perna, parabéns à polícia pic.twitter.com/tSQuUSHzWW — Diniz 🇧🇷 🇮🇱 🇺🇸 (@dinizsioux) August 20, 2019

Passageiros são feitos reféns durante assalto em ônibus na Ponte Rio-Niterói. Cerca de 50 policiais rodoviários federais e militares negociam com um homem armado que está sob posse de um ônibus na Ponte Rio-Niterói, no sentido Rio, que está completamente interditada. (+) pic.twitter.com/yY2P4RfLJG — BandNews FM - Rio (@bandnewsfmrio) August 20, 2019

Homem armado ameaça passageiros em ônibus na Ponte Rio-Niterói; tráfego em direção ao Rio está fechado https://t.co/6aLQDRIxlt #G1 pic.twitter.com/f47jAgXTJA — G1 (@g1) August 20, 2019

L'ipotesi secondo cui il sequestro sia stato premeditato non è stata esclusa dalla polizia militare.