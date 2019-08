Bellezza in servizio: poliziotta russa conquista il web

Una giovane poliziotta russa in servizio nella capitale del Paese è in breve tempo diventata una star di Instagram, dove è acclamata dai suoi fan.

Negli ultimi anni in Russia si è assistito ad un importante aumento del numero delle donne poliziotto che, secondo le ultime stime, rappresenterebbero il 30% degli effettivi dei corpi di polizia russi. Un dato davvero importante a livello europeo e mondiale.

Tra loro c’è anche Daria, una bellissima ragazza che ha deciso di intraprendere questa strada per mettersi al servizio del proprio Paese e della gente. La ragazza presta infatti servizio nel corpo di cavalleria della polizia di Mosca, contribuendo al mantenimento dell'ordine e della sicureza nella capitale russa.

Negli ultimi tempi, inoltre, la ragazza è balzata all'onore delle cronache per aver raggiunto in poco tempo una grande popolarità su Instagram e per aver raccontato, insieme ad altre due colleghe, i motivi per i quali ha deciso di intraprendere la carriera nel corpo di polizia.