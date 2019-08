Trump scherza su Twitter: “Prometto di non costruire grattacieli in Groenlandia!”

Nei giorni scorsi ha suscitato reazioni contrastanti la notizia, riportata dal Wall Street Journal, secondo la quale il presidente Donald Trump avrebbe deciso di comprare la Groenlandia. Non si è fatta attendere, in particolare, la risposta del governo danese che ha ribadito l'assoluta indisponibilità alla vendita dell'isola, pur confermando la convergenza degli interessi economici tra i due paesi.

A ritornare sulla vicenda, dopo aver confermato nelle scorse ore il reale interesse strategico degli USA per l'isola semi-autonoma danese, è stato lo stesso inquilino della Casa Bianca. In un tweet Trump ha infatti voluto ironizzare affermando che, nel caso in cui gli Stati Uniti d’America dovessero realmente comprare la Groenlandia, sul suo territorio non verranno costruiti grattacieli.

Nel post pubblicato dal presidente americano è presente un fotomontaggio che immortala un tratto di costa dell’isola più grande del pianeta con al centro una gigantesca Trump Tower dorata. La foto è inoltre accompagnata dal commento: “Prometto di non fare questo in Groenlandia!”. Chissà se però Trump, scherzando, starà in realtà facendo sul serio?