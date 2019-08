Aggressione a colpi di coltello a Hong Kong: 3 feriti - Video

A Hong Kong, dopo un fine settimana relativamente tranquillo, tre persone sono state aggredite nella notte tra lunedì e martedì nei pressi del "Lennon Wall", dove i manifestanti avevano in precedenza appeso un gran numero di messaggi antigovernativi.

Un video circolato sui social in queste ore mostra un uomo in t-shirt blu che assale un gruppo di persone che si erano assembrate nella zona. In seguito all'aggressione un ragazzo di 24 anni ha riportato delle gravi ferite al collo mentre altre due donne sono rimaste ferite in maniera meno seria. Dopo il gesto l'uomo si è dato alla fuga ed è attualmente ricercato dalla polizia locale.

Vid of knife attack in Lennon Tunnel in Tseung Kwan O circulated on Telegram.

蓝衣人在连侬墙隧道斩人视频🔪

pic.twitter.com/wc2OoNSdrz — 巴丢草 Badiucao (@badiucao) 19 августа 2019 г.

